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أحمد سليمان يرسل إنذارًا لمجلس إدارة الزمالك

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التحرير

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أرسل أحمد سيلمان، عضو مجلس إدارة نادي السابق، ومدرب حراس الوطني السابق، إنذارًا إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وعلمت «التحرير»، أن سليمان أرسل الإنذار بصفته من أجل مطالبة المجلس بضرورة الحفاظ على أموال وحقوق أعضاء الجمعية العمومية، ومطالبتهم بالرد على الاتهامات التي طالته.

علاوة على رد كلا منهم في الاتهامات التي وجهت له من مرتض منصور، رئيس نادي الزمالك، في وجودهم كما موثقة في بعض الفيديوهات.

وكان رئيس الزمالك شن هجومًا عنيفًا على أحمد سليمان، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت سابق، بمقر القلعة البيضاء، وأعلن التحدي خلاله بخوض أي فرد الانتخابات المقبلة أمامه.

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التحرير

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