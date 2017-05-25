وقف 3 عمال بشبكة مياه شرب بنها عن العمل



القليوبية – أسامه علاء الدين:

أصدر المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، القرار رقم 161 لسنة 2017م، بوقف 3 عمال بشبكة مياه مدينة بنها عن العمل 3 أشهر، ووقف نصف أجرهم خلال مدة الإيقاف، وعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرير صرف، أو عدم صرف باقي الأجر.

كان رئيس الشركة قرر إحالة عصام مسعد إبراهيم، والسيد عبدالفتاح السيد، ومحمد حسنين عبدالسلان، من العاملين بشبكة مياه مدينة بنها، للتحقيق، لاكتشاف تعديهم على خطوط مياه الشركة في المدينة الجامعية، وشارع الملاهي، وشارع ترعة الإشارة بمدينة بنها، والاتفاق مع بعضهم لعمل قطعية بطول 80 مترا.

وعلى الفور، انتقل مجاهد لمعاينة موقع المخالفة وسط الأرض الزراعية، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بإيقافهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق.

وبالتحقيق معهم في إدارة الشؤون القانونية بالشركة، أثبتت عليهم الواقعة، وبناء عليه أصدر رئيس الشركة قراره السابق.