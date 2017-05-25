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بالفيديو || رأي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2018 في الرئيس الحالي للبلاد

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بالفيديو || رأي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2018 في الرئيس الحالي للبلاد بالفيديو || رأي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2018 في الرئيس الحالي للبلاد

قال الدكتور ” باسم السواح” المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات 2018 لجمهورية العربية ، أنه ليس متزوجاً كما أنه لا توجد له ميول سياسية، كما  أجاب عن رأيه في الرئيس الحالي للدولة المصرية.

قال المرشح الرئاسي المحتمل عن رأيه في ” ”  مؤكداً أنه جاء في وقت عصيب قائلاً : ” أن السيسي جاء في وقت عصيب  من عمر الوطن” وأن الوطن كان يتعرض في تلك الأوقات للكثير من المؤمرات، وأن بعض الأجهزة المعادية كانت تحاول أن تقطع عليه سبل النجاح.

واضاف ” السواح” من خلال حواره مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” كل يوم” والمذاع على قناة ” أون تي في ” الفضائية المصرية، قائلاً: ”  أن الله عز وجل اختار السيسي في هذا التوقيت ليحمي الوطن”، مشيراً أن لدية بعض الملاحظات على حكم السيسي.

 

المصدر : مصر فايف

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