بالفيديو || رأي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2018 في الرئيس الحالي للبلاد

سمر العشري

قال الدكتور ” باسم السواح” المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات 2018 لجمهورية مصر العربية ، أنه ليس متزوجاً كما أنه لا توجد له ميول سياسية، كما أجاب عن رأيه في الرئيس الحالي للدولة المصرية.

قال المرشح الرئاسي المحتمل عن رأيه في ” السيسي” مؤكداً أنه جاء في وقت عصيب قائلاً : ” أن السيسي جاء في وقت عصيب من عمر الوطن” وأن الوطن كان يتعرض في تلك الأوقات للكثير من المؤمرات، وأن بعض الأجهزة المعادية كانت تحاول أن تقطع عليه سبل النجاح.

واضاف ” السواح” من خلال حواره مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” كل يوم” والمذاع على قناة ” أون تي في ” الفضائية المصرية، قائلاً: ” أن الله عز وجل اختار السيسي في هذا التوقيت ليحمي الوطن”، مشيراً أن لدية بعض الملاحظات على حكم السيسي.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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