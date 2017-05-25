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رئيس "التنظيم والإدارة": حصر كافة المؤقتين لتعيينهم وفقًا للخدمة المدنية

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رئيس "التنظيم والإدارة": حصر كافة المؤقتين لتعيينهم وفقًا للخدمة المدنية رئيس "التنظيم والإدارة": حصر كافة المؤقتين لتعيينهم وفقًا للخدمة المدنية

مصراوي Masrawy

محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب - محمد غايات:

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يتم الآن حصر كافة العاملين المؤقتين في الدولة حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، ليتم تعيينهم وفقا لقواعد قانون الخدمة المدنية الجديد.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جميل في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن تحسين أحوال الموظفين أحد الأهداف للتمكن من تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أنهم يحرصون على الوصول لشكل جديد للجهاز الإداري للدولة في الفترة المقبلة.​

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