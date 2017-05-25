تعيين هشام الهلباوي مساعدًا لوزير التنمية المحلية لتنسيق الخطط مع المحافظات

كتبت- ندى الخولي:

أصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، قراراً يتعيين الدكتور هشام الهلباوي مساعداً للوزير لدعم الإسراع بالتنمية وتطوير الإدارة المحلية.

وتضمن القرار الوزاري مجموعة من المهام للدكتور هشام الهلباوي منها دعم اتخاذ القرار بوزارة التنمية المحلية لوضع إطار عام لعملية الاسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة ووضع إطار السياسات العامة والإطار التشريعي للتنمية المحلية مع التركيز على دعم اللامركزية المالية والادارية والاقتصادية ، وما يرتبط بها من خطط التطوير المؤسسي وتطوير نظم العمل بالادارة المحلية وتدعيم قدرات المحافظات.

كما تضمن القرار توجيه ومتابعة خطط التنمية المتكاملة للمحافظات وتنسيقها اقليميا وقوميا للاسراع بتحقيق التنمية العادلة والمستدامة فى كل ربوع الجمهورية .

وقال الهلباوي، في بيان اليوم، إن الوزارة تضع عملية الاسراع بالتنمية في كافة المحافظات على رأس أولويتها.

وشدد الدكتور هشام الهلباوى على الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية بصفة خاصة خاصة والحكومة بصفة عامة لتحقيق النهوض باوضاع المحليات والمحافظات للوصول الى تنمية الشاملة والمستدامة لمصر .