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بالصور.. استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحفي في سوهاج

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مصراوي Masrawy

استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (1)استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (1)

استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (2)استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (2)

استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (3)استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (3)

استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (4)استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (4)

استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (5)استرداد 2638 فدانًا أراضي مزارع الصرف الصحي (5)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أكد اللواء محمد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الخميس، إزالة كل أشكال التعديات المقامة على جميع الأراضي التابعة لمزارع الصرف الصحي بالمحافظة بإجمالي 2638 فدانًا.

وأضاف "بدر" أنهم أزالوا تعديات على مساحة 83 فدانًا جرى التعدي عليها بمزرعة صرف صحي في سوهاج غرب، و150 فدانًا متعدى عليها بمزرعة صرف صحي "إدفا"، و 275 فدانًا متعدى عليها بمزرعة صرف صحي عرابة أبو الدهب، و15 فدانًا متعدى عليها بمزرعة صرف صحي بالكوامل، و719 فدان متعدى عليها بمزرعة صرف صحي "جهينة".

وأوضح "بدر" أن الحملات أسفرت عن استرداد وإزالة مساحة 101 فدان متعدى عليها بمزرعة صرف صحي غرب طهطا، واسترداد مساحة 125 فدانًا متعدى عليها بمزرعة صرف صحي طما، واسترداد مساحة 189 فدانًا و600 متر متعدى عليها بمزرعة صرف صحي الكولا، واسترداد مساحة 981 فدانًا متعدى عليها بمزرعة صرف صحي جرجا.

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج استعادة الشركة جميع المساحات المتعدى عليها بجميع مزارع الصرف الصحي في كل أنحاء المحافظة.

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