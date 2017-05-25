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أبو الغيط: الجامعة العربية تسعى لمصالح الشعب والدولة الليبية

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أبو الغيط: الجامعة العربية تسعى لمصالح الشعب والدولة الليبية أبو الغيط: الجامعة العربية تسعى لمصالح الشعب والدولة الليبية

التحرير

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إن الجامعة تسعى لمساعدة ليبيا للسيطرة على الحدود، لافتًا إلى أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

أشار أبو الغيط، في تصريحات لقناة «DMC»، إلى حاجة ليبيا لدعم موقفها الاقتصادي عند التوصل إلى اتفاق سياسي، لافتًا إلى أن مسألة السلاح لا ينبغي أن تكون هي الفيصل بل العمل السياسي.

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أكد أن الجامعة تسعى لمصالح الشعب والدولة الليبية، لافتًا إلى أنه «ينبغي إتاحة الفرصة لليبيين كي يعملوا سويا ويتوصلوا إلى حلول، وأن يقبلوا مساعدة الأمم المتحدة المدعومة من الاتحاد الإفريقي والأوروبي والجامعة».

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التحرير

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