برلمانية تشيد بترويج البابا تواضروس للسياحة في روسيا

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‫وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، التحية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحرصه على الترويج للسياحة المصرية خلال زيارته لروسيا.

وقالت سحر، فى تصريح لها إن حرص البابا تواضروس على الترويج للسياحة المصرية، ودعوة الروس إلى زيارة مصر وأديرتها يؤكد حرصه على استعادة مصر للسياحة العالمية.

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وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن البابا تواضروس الثاني دائما له مواقفه التاريخية المشرفة التي تحظى بتأييد كل المصريين، مؤكدة أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى الموقف المشرف للبابا من الثورة الخالدة للشعب المصري 30 يونيو عام 2013، حيث لم يتردد لحظة واحدة في الوقوف مع مصر قيادة وشعبا من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.