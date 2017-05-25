القائمة الكاملة للمواقع المحجوبة في مصر .. أبرزها الجزيرة ورصد

أكد مصدر أمني بوزراة الداخلية، حجب 21 موقعاً إلكترونياً تبث محتواها داخل مصر لدعمها الإرهاب والتطرف ومساندتها لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية بحسب القانون المصري.

وأشار المصدر، إلى أن إجراءات حجب المواقع تمت وفقاً للقانون.

وحصل "دوت مصر" على القائمة الكاملة للمواقع المحجوبة.

1.الجزيرة

2.عربى21

3.الشعب

4.الشرق

5.كلمتي

6.الحرية بوست

7.حسم

8.حماس

9.إخوان أونلاين

10.نافذة مصر

11.بوابة القاهرة

12.رصد

13.العرب

14.الراية

15.الوطن القطري

16.تليفزيون قطر

17.وكالة الأنباء القطرية

18. المصريون

19.مدى مصر

20.هاف بوست عربي

21- مصر العربية