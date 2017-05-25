تجمهر الأهالي بجوار الممر المائي لقناة السويس والشرطة تقوم بإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم

سمر العشري

في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، قامت قوات الأمن في محافظة السويس بالتوجه إلى منطقة اللاجون المجاورة للممر المائي لقناة السويس، في حي الجناين، وذلك لإزالة تعديات الأهالي على تلك المنطقة.

إلا أن قوات الأمن مع بداية عملها فوجئت بتجمهر عدد كبير من الأهالي لمنعها من مواصلة عملها، ورفض الأهالي الانصياع لأوامر الأمن بالانصراف وترك المكان، فما كان من الشرطة إلا ان قامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع مما جعل الأهالي يهربون، وقامت الشرطة بمواصلة عملها بإزالة التعديات على أراضي الدولة في تلك المنطقة.

ولم يصب أي من أهالي بأي مكروه طبقاً لما ذكره موقع فيتو الإخباري، ويأتي ذلك في إطار الحملة المستمرة التي تهدف الحكومة من خلالها إلى إزالة التعديات على أراضي الدولة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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