قرار جمهوري هام وعاجل من «السيسي» ونشره في الجريدة الرسمية اليوم

سمر العشري

أصدرت رئاسة الجمهورية عدد من القرارات الجمهورية التي تصب في نهاية لصالح المواطن المصري، حيث نشرت اليوم الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2017 ، قراراً جمهورياً رقم 528 لسنة 2016.

قرار جمهوري

حيث أصدر ” السيسي” قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبين صندوق الأوبك للتنمية الدولية ” وأفيد” والذي تم توقيعه بين الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 25 يوليو الماضي2016، حيث تم الاتفاق بين الدولة المصرية وصندوق الأوبك على قرض بمبلغ 40 مليون دولار، وذلك بشأن الصندوق الاجتماعي للتنمية ” المرحلة الثانية”.

حيث توافق الحكومة على تلك القروض من أجل التنمية ورفع العبء عن المواطن المصري، وخاصة المواطن المصري محدود الدخل والفقير.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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