أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

قرار جمهوري هام وعاجل من «السيسي» ونشره في الجريدة الرسمية اليوم

Google+ Print
قرار جمهوري هام وعاجل من «السيسي» ونشره في الجريدة الرسمية اليوم قرار جمهوري هام وعاجل من «السيسي» ونشره في الجريدة الرسمية اليوم

أصدرت رئاسة الجمهورية عدد من القرارات الجمهورية التي تصب في نهاية لصالح المواطن المصري، حيث نشرت اليوم الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2017 ، قراراً جمهورياً رقم 528 لسنة 2016.

قرار جمهوري

حيث أصدر ” ” قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية العربية  وبين صندوق الأوبك للتنمية الدولية ” وأفيد” والذي تم توقيعه بين الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 25 يوليو الماضي2016، حيث تم الاتفاق بين الدولة المصرية  وصندوق الأوبك على قرض بمبلغ 40 مليون دولار، وذلك بشأن الصندوق الاجتماعي للتنمية ” المرحلة الثانية”.

حيث توافق على تلك القروض من أجل التنمية ورفع العبء عن المواطن المصري، وخاصة المواطن المصري محدود الدخل والفقير.

 

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة