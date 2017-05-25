أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس العالم للقارات

Google+ Print
رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس العالم للقارات رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس العالم للقارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تواجد كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة البرتغالي، ليقود فريقه في كأس العالم للقارات، التي تنطلق الشهر المقبل، في روسيا، بعدما أعلن فرناندو سانتوس قائمة أولية مكونة من 24 لاعبًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الحراسة: روي باتريشيو – بيتو – جوزيه سا.

الدفاع: نيلسون سيميدو - سيدريك سواريس – بيبي – برونو ألفيش – لويس نيتو – جوزيه فونتي – إليسيو.

شاهد أيضا

الوسط: ويليام كارفاليو – دانيلو بيريرا – جواو موتينيو – بيتزي – جواو ماريو – أندريه جوميش – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رونالدو – ريكاردو كواريزما – جيلسون مارتينز – أندريه سيلفا – ناني.

وستواجه هذه المجموعة فريق لاتفيا يوم 9 يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم 2018، قبل التوجه إلى الشرق من أجل البطولة.

ويبدأ بطل أوروبا مشواره في البطولة بمواجهة المكسيك يوم 18 يونيو، ثم يلعب ضد المضيف روسيا يوم 21 ثم لقاء نيوزيلاندا يوم 24.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - المنتخب الوطني يدخل معسكر مغلق 3 يونيو إستعداداً لتونس

8 الصبح - المنتخب الوطني يدخل معسكر مغلق 3 يونيو إستعداداً لتونس

3 يونيو.. المنتخب يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة تونس

3 يونيو.. المنتخب يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة تونس

مساء الأنوار: تعقيب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب على نتيجتى مباراة الاهلى والزمالك الإفريقية

مساء الأنوار: تعقيب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب على نتيجتى مباراة الاهلى والزمالك الإفريقية

لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب

لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب