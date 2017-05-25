رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس العالم للقارات

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تواجد كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة المنتخب البرتغالي، ليقود فريقه في كأس العالم للقارات، التي تنطلق الشهر المقبل، في روسيا، بعدما أعلن فرناندو سانتوس قائمة أولية مكونة من 24 لاعبًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الحراسة: روي باتريشيو – بيتو – جوزيه سا.

الدفاع: نيلسون سيميدو - سيدريك سواريس – بيبي – برونو ألفيش – لويس نيتو – جوزيه فونتي – إليسيو.

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الوسط: ويليام كارفاليو – دانيلو بيريرا – جواو موتينيو – بيتزي – جواو ماريو – أندريه جوميش – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رونالدو – ريكاردو كواريزما – جيلسون مارتينز – أندريه سيلفا – ناني.

وستواجه هذه المجموعة فريق لاتفيا يوم 9 يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم 2018، قبل التوجه إلى الشرق من أجل البطولة.

ويبدأ بطل أوروبا مشواره في البطولة بمواجهة المكسيك يوم 18 يونيو، ثم يلعب ضد المضيف روسيا يوم 21 ثم لقاء نيوزيلاندا يوم 24.