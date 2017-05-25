أتلتيك بيلباو يقدم المدير الفني الجديد خلفاً لفارفيردي

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قام نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، بتقديم مدربه الجديد خوسيه أنخيل زيجاندا، والذي تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل خلفا لارنستو فالفيردي.

وكان خوسيه المدير الفني السابق للفريق الثاني بالنادي، كما تولى صحاب الـ50 عامًا من قبل تدريب فريق أوساسونا.

وقال زيجاندا عبر صحيفة "أس الإسبانية" اليوم الخميس: "إنها أفضلية بالنسبة لي أن أكون على علم بما يحيط بي، النادي، سان ماميس، الجماهير واللاعبين".

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وأضاف المدير الفني "أشعر بأن لدي مسئولية ضخمة لكن الفريق متواجد في مكانة مستحقة، إنها أفضل لحظة بالنسبة لي، أشعر بسعادة غامرة".

وأضاف رئيس بيلباو: "زيجاندا لديه رؤية مشتركة مع الفريق منذ 2011 ، إنه متحمس ومتفائل ويؤمن بالفريق".

وانهى بيلباو موسمه محتلًا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلال 38 مباراة، فاز خلالهما بـ19 مباراة، وتعادل في 6، وتلقي هزيمة في 13 آخرين.