توتي يفجر مفاجأة بشأن نهاية مشواره مع روما

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الأسطورة فرانشيسكو توتي، قائد نادي روما الإيطالي، أنه سيلعب المباراة الأخيرة له مع الذئاب أمام جنوى، وأنه من المحتمل أن يستمر في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

كان نادي روما أعلن في وقت سابق، أن الموسم الجاري، هو نهاية الطريق لتوتي، وأنه سيعتزل عقب لقاء فريق العاصمة من جنوى في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وكتب «توتي» صاحب الـ(40 عامًا) عبر صفحته الشخصية «تويتر» اليوم الخميس: «سألعب المباراة الأخيرة لي مع روما أمام جنوى.. لا استطيع أن أصف كم يعني قميص روما الآن ودائمًا».

شاهد أيضا

وأضاف: «أشعر أن حبي لكرة القدم لا يتلاشى، إنه شغف لا استطيع تخيل عدم وجود ذلك الشعور مجددًا.. مع يوم الإثنين المقبل سأكون مستعدًا للمضي قدما، أنا مستعد لتحدٍ جديد».