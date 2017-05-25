بالصور ||الأمن يبحث عن صائد البشر .. الطفل يوسف ثاني ضحايا الطلق الناري المجهول .. والنيابة تكشف تفاصيل جديدة

سمر العشري

بعد إصابة ” دعاء ” 22 عام بشظايا بمنطقة الظهر في ظروف غامضة، تعرض الطفل يوسف 13 للإصابة بطلق ناري إثناء لعبه مع أصدقائه بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، لتؤكد لرجال البحث الجنائي أن الواقعة الأولي لم تكن عن طريق الصدفة.

وأكدت النيابة أن التقرير الطبي الوارد عن حالة يوسف يؤكد أن الحالة مازالت حرجة حتى الآن بسبب وصول الطلقة إلي < جزع المخ >، موضحا أن الطفل داخل إلي المستشفي وقلبه متوقف.

وكانت النيابة قد تسلمت مسبقا التقرير الخاص ” بدعاء ” التي تعرضت للإصابة في نفس اليوم وبنفس الطريقة، وقد أوضح التقرير وجود جرح في أعلي الظهر بالجلد بالقرب من الناحية اليمني أضافه إلي وجود جسم غريب ناحية الجرح السفلي، وتم تسليمه إلي المستشفي.

هذا وقد نفي شهود العيان سماعهم لأي أصوات للرصاص إثناء الواقعة ولكنهم فوجئوا بالتفاف الناس حول طفل صغير وأصوات استغاثات وقمنا بالاتصال بالشرطة والإسعاف التي نقلت المصاب إلي المستشفي.

وكانت النيابة قد تلقت تقريرا يشير لنوع السلاح الذي استخدم في إصابة الطفل وهو بندقية ألية ” كلاشينكوف”، وأوضح التقرير أن الرصاص قد ضرب من مسافة تتراوح مابين 1.5 لـ 3 كم، بشكل أفقى بزاوية تقديرية أقل من 45 درجة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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