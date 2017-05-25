"البحوث الإسلامية": انتشار الوعاظ في المترو طوال العام.. ولجان للفتوى بالمحطات

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن البروتوكول الموقع مع شركة المترو، سيتم من خلاله انتشار الوعاظ في المحطات، وبث وسائل توعوية مميزة عبر الإذاعات الداخلية، وعمل لجان فتوى داخل المحطات.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، لتوقيع بروتوكول مع شركة المترو، أنه سيتم التركيز على فئتي الشباب والمرأة، مشيرا إلى أن الأزهر في العصر الحالي أصبح يذهب إلى الناس في أماكن تواجدهم، انطلاقا من دوره في نشر الإسلام الوسطي والتواصل مع الجميع.

ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأزهر يعمل دائما على ترسيخ مبدأ المواطنة، والتواصل مع الناس، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.

وأشار إلى أن عمل الوعاظ سيستمر بمحطات مترو الأنفاق بعد شهر رمضان المبارك، وطوال أيام العام للإجابة على استفسارات الركاب.