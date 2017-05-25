بالفيديو || أول ظهور لأحمد سعد برفقة سمية الخشاب بعد خبر زواجهما .. سمية الخشاب تفجر مفاجأة في أول تعليق لها بعد حلقة ريم البارودي

سمر العشري

هر الفنان أحمد سعد، بجوار الفنانة سمية الخشاب، في لقطات مصورة رصدت كواليس أدائهما أغنية تتر مسلسل"الحلال"، وذلك وفقًا لما عرضه برنامج"Follow On"، المذاع على قناة "أون لايف".



ويقول أحمد سعد في تتر المسلسل:"أول ما شوفتك عرفت معنى الهوا بيكي أنا ومني وعرفت إنك مفيش قبلك ولا بعدك وطلبت أعيش عمري معاكي كده منك خطفتى قلبي وروي فجأة بهواكي".



وترد سمية الخشاب عليه:"بالحلال يامعلم..بالحلال هنتكلم".



وسيطر خبر أو شائعة زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب خلال الساعات الماضية، حيث كان هذا الحدث هو المسيطر على الساحة الفنية، خاصة أن علاقة الفنانة ريم البارودي بخطيبها السابق الفنان أحمد سعد اتخذت الكثير من المنعطفات ما بين الارتباط وإعلان الانفصال أكثر من مرة.



وكان أول رد للفنانة سمية الخشاب على خبر زواجها الذي أعلنته ريم البارودي:«إن كل ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة»، وتابعت في تصريح خاص لـ«فيتو»: «هذه شائعة لا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أنها تواصل حاليا تصوير مسلسلها الجديد "الحلال" بشكل مكثف من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني»، وفيما يخص إعلان ريم البارودي لهذا الأمر قائلة: «أنا لو اتجوزت هعلن مش هستنى حد يعلن ويطلع إشاعة سخيفة، وكل شخص مسئول عن تصرفاته».

وقد تابع عدد من الجمهور ردود أفعال كل من الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، بعدما فجرت الفنانة ريم البارودي مفاجأة حول زواجها من "سعد" منذ سبعة أعوام بشكل سري، خلال استضافتها، أول أمس، في برنامج "صبايا الخير"، مع الإعلامية ريهام سعيد.



لكن الغريب في الأمر أن الفنان أحمد سعد، التزم الصمت ولم يحاول الحديث عن رأيه في الحلقة وما صرحت به "ريم"، حول زواجهما وسبب انفصالهما وعلاقته بالفنانة سمية الخشاب، وهو ما حاولت "سمية"، فعله على مدار الساعات الماضية منذ إذاعة الحلقة، إلا أن شغف الجمهور لمعرفة رد فعلها، جعل بعض المقربون منها ينقلون رد فعلها لبعض وسائل الإعلام.



وتمثل رد فعل "سمية"، كما جاء في عدد من تقارير صحفية، في إصابتها بحالة شديدة من الغضب، بعد أن علمت بزواج أحمد سعد من ريم البارودي، وبخاصة أنها لم تكن ترغب في إقحام اسمها في هذه المشكلات، معبرة عن غضبها الشديد بسبب الإسقاطات الساخرة لريم خلال الحلقة.



وعن رد فعل "سمية" نحو "سعد، بعد هذه الأزمة، أكدت التقارير أنها دخلت معه في أزمة شديدة، وهو ما جعلها ترفض الرد على اتصالاته الهاتفية.



هذه التقارير، كشفت كذلك عن رد فعل والدة "سمية"، على هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها نصحتها بالابتعاد عن أحمد سعد، لأن هذه العلاقة نهايتها الفشل العلاقة ستنتهي بالفشل.



وأوضحت هذه التقارير أن والدة "سمية"، طلبت منها الابتعاد عن "سعد"، وإنهاء علاقتهما منذ بداية لأنها كانت تعلم أن هذه العلاقة يصعب استمرارها سواء كانت علاقة عاطفية أو حتى صداقة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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