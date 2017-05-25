إسرائيل: الشرطة تحقق مع رجل أعمال أمريكي في إطار تحقيق يتعلق بنتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

كشف تقرير إسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع رجل الأعمال الأمريكي شيلدون أديلسون اليوم الخميس في إطار تحقيق في مزاعم تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة هاآرتس" أن أديلسون، ليس مشتبها به، وإنما يدلي بشهادته في القضية المعروفة باسم "القضية 2000"، التي تتعلق بمزاعم بأن نتنياهو حاول التأثير على ناشر إحدى الصحف مقابل تغطية مؤيدة لها.

ورفضت الشرطة التعليق على التقرير.

وسبق أن استجوبت الشرطة عدة مرات نتنياهو في اتهامات متعددة وُجهت له بشأن تلقيه هدايا من أصدقاء من رجال الأعمال. ويصف نتنياهو الاتهامات الموجهة له بأنها لا أساس لها.

وتواجد أديلسون في إسرائيل هذا الأسبوع لحضور الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "متحف إسرائيل".

وأديلسون، متبرع متميز من الحزب الجمهوري، ويقدم دعما لصحيفة "إسرائيل اليوم" الموالية لنتنياهو، كما أنه يملك الصحيفة الأمريكية الكبيرة الوحيدة التي دعمت ترشح ترامب للرئاسة "لاس فيجاس ريفيو-جورنال".