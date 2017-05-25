بالصور.. تجربة إخلاء طوارئ في مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نفذ مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بمدينة أسوان، اليوم الخميس، تجربة إخلاء طوارئ للمرضى، للعام الثاني علي التوالي.

شارك في التجربة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين في المركز بقسم الصيانة والأمن الصناعي.

وقال كرم محمود، مدير مسئول الصيانة والسلامة المهنية بمركز مجدي يعقوب: "حريصون على إجراء تجربة الإخلاء بشكل سنوي لتدريب العاملين بالمركز على حالات الطوارئ، وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها لا قدر الله".

وأوضح "محمود" أن التجربة كانت عبارة عن بلاغ بوجود حريق وانبعاث لدخان بالطابق الأرضي ثم إخلاء هذا الطابق بالتعاون مع الحماية المدينة وسيارات الإسعاف.