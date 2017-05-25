أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء حملة تنظيف مساجد الإسكندرية.. و"الأوقاف": ندعو الشباب لتعمير بيوت الله

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (1)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (1)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (2)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (2)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (3)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (3)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (4)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (4)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (5)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (5)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (6)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (6)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (7)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (7)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (8)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (8)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (9)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (9)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (10)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (10)

حملة تنظيف مساجد الإسكندريةحملة تنظيف مساجد الإسكندرية

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (12)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (12)

حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (13)حملة تنظيف مساجد الإسكندرية (13)

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت اليوم الخميس، حملة وزارة الأوقاف لنظافة المساجد بالإسكندرية وإعدادها لاستقبال جموع المصلين خلال شهر رمضان المعظم، بحضور قيادات وموظفي مديرية الأوقاف بالمحافظة.

أعلن ذلك الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه ترأس فريق الإشراف على حملة للنظافة بجميع مساجد المحافظة، بمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية بأنحاء المحافظة لإعداد المساجد لتكون في أبهى صورها خلال استقبال شهر الصيام.

ووجه العجمي دعوة للشباب قائلاً: "ندعوكم بأن تعمروا بيوت الله وأن تستغلوا الفرصة الربانية في العفو والمغفرة والرحمة وصفاء القلب وسائر الأخلاق والقيم التي تقوى روابط التواصل بين أفراد المجتمع".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن أجهزة المديرية بالإسكندرية تولى اهتمامًا بالغًا بأن تكون المساجد ملاذًا للراحة الإيمانية واطمئنان القلوب حتى تصل للطاعة والخشوع بين يدي الله، حسبما قال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء