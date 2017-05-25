بالصور.. بدء حملة تنظيف مساجد الإسكندرية.. و"الأوقاف": ندعو الشباب لتعمير بيوت الله

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت اليوم الخميس، حملة وزارة الأوقاف لنظافة المساجد بالإسكندرية وإعدادها لاستقبال جموع المصلين خلال شهر رمضان المعظم، بحضور قيادات وموظفي مديرية الأوقاف بالمحافظة.

أعلن ذلك الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه ترأس فريق الإشراف على حملة للنظافة بجميع مساجد المحافظة، بمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية بأنحاء المحافظة لإعداد المساجد لتكون في أبهى صورها خلال استقبال شهر الصيام.

ووجه العجمي دعوة للشباب قائلاً: "ندعوكم بأن تعمروا بيوت الله وأن تستغلوا الفرصة الربانية في العفو والمغفرة والرحمة وصفاء القلب وسائر الأخلاق والقيم التي تقوى روابط التواصل بين أفراد المجتمع".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن أجهزة المديرية بالإسكندرية تولى اهتمامًا بالغًا بأن تكون المساجد ملاذًا للراحة الإيمانية واطمئنان القلوب حتى تصل للطاعة والخشوع بين يدي الله، حسبما قال.