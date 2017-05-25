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حبس عصابة "الفيروس الغامض" بشبرا الخيمة على ذمة التحقيقات

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حبس عصابة "الفيروس الغامض" بشبرا الخيمة على ذمة التحقيقات حبس عصابة "الفيروس الغامض" بشبرا الخيمة على ذمة التحقيقات

مصراوي Masrawy

حبس عصابة الفيروس الغامض

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الخميس، بحبس "رضا.ا" و"نادية.م" أصحاب ما يُسمى بـ"الفيروس الغامض"، الذي تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحقيقات عدم وجود فيروس، وأن السبب الحقيقي في وفاة الأطفال، أن والد أحد الضحايا وزوجته، وضع سمًا على هيئة "عشب" في مشروب لأسرتهما، بهدف التخلص منها، للاستيلاء على ميراثهما لسداد ديون تراكمت عليهما.

كان 3 أطفال قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين من أسرة واحدة، بسبب ما يسمي بـ"الفيرس الغامض"، فجرى تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وضباط المباحث.

وتبين أن والد أحد الضحايا وزوجته، حصلا على نوع سام من عشب نادر من أحد البدو، واتفقا مع زوجته على التخلص من الكبار من أسرتهما، ليستولى على ميراث منهما ليسدد ديونهما، التى تراكمت عليه وزوجته، ولكن أدى السم لموت نجله ويدعى "سيف" ونجلة شقيقة زوجته وتدعي "جنا أمجد" وطفلة أخرى تدعى "ملك محمد"، وإصابة 12 شخصًا آخرين بينهم الكبار من الأسرة.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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