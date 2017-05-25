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تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية وفحص 10 سائقين بالجيزة

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تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية وفحص 10 سائقين بالجيزة تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية وفحص 10 سائقين بالجيزة

مصراوي Masrawy

تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 3257 مخالفات متنوعة، و2730 مخالفات انتظار خاطئ، وحجز 5 سيارات، و42 دراجة نارية.

كما تم تحرير 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و140 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و20 مخالفة دخان كثيف.

وتم تحرير 1450 مخالفة نموذج 125، وضبط 7 دراجات نارية "توك توك"، و90 مخالفة تصوير كاميرات، وفحص 10 سائقين ثبُت عدم تعاطي أي منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

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مصراوي Masrawy

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