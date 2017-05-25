ضبط 90 سيارة مهربة جمركيا داخل جراج بالتجمع الخامس

كتب – علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة لاتجاره في السيارات الواردة من الخارج للعمل في الشركة، والمعفاة من الجمارك؛ بدعوى العمل في مجال السياحة وإخفائها بأحد الجراجات بالتجمع الخامس.

كانت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم مفادها قيام إحدى شركات السياحة كائنة بمنطقة مصر الجديدة، باستيراد عدد من السيارات على قوة الشركة معفاة من الجمارك، بدعوى العمل في مجال السياحة وإخفائها بأحد الجراجات بالتجمع الخامس، وقيام "نجم ع.م" الممثل القانوني للشركة، بالإتجار في تلك السيارات وعدم ترخيصها سياحياً أو إخطار مصلحة الجمارك بأعداد وأماكن تلك السيارات.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط (90 سيارة مختلفة الماركات لمخالفتهم شروط الإفراج الجمركي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.