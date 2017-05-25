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الزمالك: أغلقنا الملف الإفريقي مؤقتًا

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الزمالك: أغلقنا الملف الإفريقي مؤقتًا الزمالك: أغلقنا الملف الإفريقي مؤقتًا

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أكد خالد جلال، مدير الكرة بنادي ، أن الفريق أغلق الملف الإفريقي مؤقتًا، بعد العودة من رحلة تونس عقب التعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، مضيفًا أن التفكير في الوقت الحالي بمواجهة الداخلية المقرر لها يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز.

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وأوضح مدير الكرة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن صدارة مجموعة الزمالك لا تعني اقتراب الصعود، مشيرًا إلى أن التفكير في الوقت الحالي مواصلة الانتصارات المحلية على حساب الداخلية، وبعدها يتم التفكير في لقاء اتحاد العاصمة الجزائري المقرر له يوم 2 يونيو بملعب برج العرب.

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التحرير

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