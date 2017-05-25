بالفيديو.. الأهلي: عمرو جمال ليس بحاجة لإثبات نفسه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، إن عمرو جمال، مهاجم الفريق، ليس بحاجة لإثبات نفسه، مؤكدًا أنه لاعب كبير ويلعب بالمنتخب الوطني.

وتابع «أيوب»، خلال تصريحات لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، أن المدير الفني من حقه أن يغضب من عدم ظهور أحد لاعبيه بالمستوى الطلوب، كما يغضب اللاعب من عدم مشاركته في المباريات، مضيفًا أنه يتمنى ظهور جميع اللاعبين بأفضل مستوى.

وأشار مدرب الأهلي، إلى أن تعاقد النادي مع مهاجم أجنبي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة "وارد"، مؤكدًا أن إبرام صفقات جديدة سنة الحياة في كرة القدم.

شاهد أيضا



