التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة

كتب-محمد قاسم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار جاء عقب انتهاء لجنة فحص وإنشاء الجامعات الخاصة من إعداد الدليل الجديد للجامعات الخاصة والأهلية وإقراره بشكل نهائي، والانتهاء من وضع سياسة وخطة واضحة للوزارة في مجال إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.

وأكدت الوزارة أن القرار يعطي فرصة للأقاليم الجغرافية التي لا يتوافر بها جامعات خاصة، وإعطاء اهتمام للتخصصات العلميةغير النمطية التي تحتاجها هذه الأقاليم من خلال التنسيق بين لجنة الفحص ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات؛ لتكون مرشداً لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة المزمع إنشاؤها، والاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين في كافة القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة. هذا بالإضافة إلى مراعاة احتياجات السوق الإقليمي والدولي فى اختيار التخصصات العلمية للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.

وشددت الوزارة على الجامعات الخاصة التي ستحصل على قرارات إنشاء، أن تقوم بعقد اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الجامعات الحكومية الموجودة بذات الإقليم الجغرافي.

واشترطت الوزارة على ألا يقل الحد الأدنى لعدد الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية عن 3 كليات.

وتبلغ قيمة شراء دليل إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية 150 ألف جنيه للتقدم لثلاث كليات، وتزيد هذه القيمة 50 ألف جنيه عن كل كلية تزيد عن الثلاثة، وتدفع جميعها عند شراء الدليل، ويدخل هذا المبلغ فى حساب صندوق تطوير الجامعات الخاصة والأهلية.​