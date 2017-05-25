مدير "جنرال إليكتريك" يعرض على رئيس الوزراء مقترحات تطوير السكة الحديد

كتب محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المهندس أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا، لاستعراض أنشطة الشركة الحالية ومجالات التعاون معها، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات ومن بينها قطاع النقل.

وقدَّم مسئولي الشركة عدداً من الأفكار والمقترحات لتطوير خطوط وعربات السكك الحديدية بهدف رفع وتحسين مستوى كفاءة الخدمات المؤداه للمواطنين كماً وكيفاً بما يسهم في زيادة حركة نقل الركاب والبضائع وتنشيط حركة التجارة.​