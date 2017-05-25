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هريدي: اعتماد مجلس الأمن قرارًا مصريًا بشأن الإرهاب «نجاح كبير»

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هريدي: اعتماد مجلس الأمن قرارًا مصريًا بشأن الإرهاب «نجاح كبير» هريدي: اعتماد مجلس الأمن قرارًا مصريًا بشأن الإرهاب «نجاح كبير»

التحرير

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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، صباح الخميس، إن اعتماد مجلس الأمن بإجماع 15 دولة عضوًا، قرارًا مصريًا حول مكافحة الخطاب الإرهابي، يدل على نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في تمرير هذا القرار والذي يمثل في جوهره شبه إجماعًا دوليًا على وسائل مكافحة الإرهاب التي تقدمها .

أضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، أن المبادرة المصرية جاءت في وقتها تمامًا، بالتزامن مع زخم القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي أقرت إنشاء مركزًا عالميًا لرصد الفكر المتطرف، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، ونظيره الأمريكي دونالد ، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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التحرير

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