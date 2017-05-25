قصة زواج سهير رمزي والنجم الصاعد محمود قابيل: انفصلا بعد 7 أشهر لأنها «كانت غلطة»

شيماء مصطفى

«نجمة الإغراء»، كان اللقب الذي اختاره معظم النقاد لسهير رمزي لتأريخ فترة عملها خلال السبعينيات، ورغم ذلك، ظلت لسنوات ترفض هذا اللقب، رغم تقديمها أفلامًا تتضمن مشاهد جريئة بالفعل، والتي بدأت بفيلم «صحيفة سوابق» في نهاية الستينيات.

تعددت زيجات سهير رمزي منذ عملها في السينما، منهم الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ثم كانت قصة الحب مع النجم الصاعد آنذاك محمود قابيل، وإن لم يكن آخر أزواجها، وقد كانت حريصة على استمرار هذه الزيجة لدرجة أنها أخفت خبر الزواج لفترة خوفًا من حسد زميلاتها لها.

لكن الفرحة لم تكتمل، وانفصلت سهير عن محمود، بعد سبعة أشهر فقط، كما جاء بمجلة «الموعد» في عدد قديم لها.

«زواج النجمة السينمائية سهير رمزي من الممثل الصاعد، محمود قابيل، لم يكمل السنة، وانتهى بعد سبعة أشهر فقط، بالرغم من أن سهير أعلنت يوم زواجها أنها تعيش أحلى قصة حب في العالم، وأنها وجدت أخيرًا السعادة الزوجية التى كانت تبحث عنها»، حسب «الموعد».

فور أن تم طلاق سهير رمزي من محمود قابيل سافرت إلى لندن في رحلة نقاهة، كى لا تجد نفسها مضطرة للحديث عن الطلاق، أو على الأقل إعلانه، خصوصًا أن الطلاق تم بالتفاهم بينها وبين الممثل الصاعد.

وذكرت المجلة شهادة صديقة مقربة من سهير رمزي، قالت فيها إن «سهير ذاقت طعم الطلاق للمرة الرابعة في حياتها، كانت قد أحبت محمود قابيل فعلا، بكُل جوارحها، لدرجة أنها كانت تخشى أن تحسدها زميلاتها على السعادة إلا إنها بعد الزواج اكتشفت أن هناك اختلافًا شاسعًا بين تفكيرها وتفكيره، وطبائعها وطبائعه، والأجواء التى تحب أن تكون فيها والأجواء التى يعيش فيها محمود قابيل ويرتاح إليها».

وروت أن «محمود قابيل كان يصرّ دائمًا على أن يصحبها إلى سهراته المفضلة في نادي الجزيرة، وأنها كانت تشعر بالضيق في هذه السهرات لا لشيء إلا لأن جميع الذين كانت السهرات تضمهم لا يتحدثون إلا باللغة الفرنسية التى تجهلها هي، مما يجعلها وكأنها غريبة عنهم».

وعلّقت والدة سهير رمزي، الفنانة درية أحمد، حينها على الطلاق قائلة: «السعادة ليست مكتوبة لسهير رمزي في الزواج، والدليل على ذلك أنها خلال سنوات قليلة تزوجت وطُلقت من 3 رجال، هُم: الأمير خالد بن سعود، المليونير الكويتي محمد الملا، ومحمود قابيل».

وفي لقائها مع الإعلامي والمحاور، مفيد فوزي، عبر برنامج «مفاتيح»، قالت سهير رمزي: «إنها تضعف أمام الكلمة الحلوة من الرجل ولذلك تزوجت من الفنان محمود قابيل، ولكنها اعتبرت أن ذلك الزواج كان غلطة فحدث الانفصال سريعًا وبعد عام واحد فقط».

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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