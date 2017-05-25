أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

10 أرقام بعد تتويج مانشستر يونايتد بلقب «اليوروبا ليج»

Google+ Print
10 أرقام بعد تتويج مانشستر يونايتد بلقب «اليوروبا ليج» 10 أرقام بعد تتويج مانشستر يونايتد بلقب «اليوروبا ليج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تُوج نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أمس الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج)، بعدما تغلب على فريق أياكس الهولندي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "فريندز آرينا".

ويعد هذا اللقب هو الأول للشياطين الحمر في الدوري الأوروبي، وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز 10 أرقام حققها مانشستر ولاعبيه وفقًا لما نشره موقع «سكواكا» العالمي.

- اعتبر الإيطالي، ماتيو دارميان، مدافع فريق مانشستر يونايتد هو أول لاعب إيطالي يشارك ويفوز في نهائي الدوري الأوروبي منذ إنشاءها في عام 2009.

دارميان


- جاء الهولندي، دالي بليند، مدافع فريق مانشستر يونايتد ليكون أول لاعب هولندي يشارك ويفوز في نهائي الدوري الأوروبي. 

بليند

- يعد هذا النهائي هو الـ12 للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يحقق فيه الفوز في مسيرته، بينما لم يخسر سوى مباراتين فقط، كما أنه حقق لقبه الثالث مع مانشستر يونايتد، بعد بطولتي الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية، كما أن فوزه بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة جعله أول مدرب فى تاريخ يونايتد يفوز ببطولتين رسميتين فى أول موسم له الفريق.

مورينيو

- يعد الإنجليزي مايكل كاريك، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هو أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة، بعمر 35 عامًا و301 يوم. 

مايكل كاريك

- تمكن السويدي إبراهيموفيتش من الفوز بأول بطولة أوروبية في مسيرته، على الرغم من عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة.

مانشستر يونايتد

شاهد أيضا

- أصبح فريق مانشستر يونايتد هو أكثر فريق إنجليزي في عدد البطولات، بـ45 بطولة في تاريخه، متخطياً فريق ليفربول الذي توج بـ 44 بطولة، وآرسنال في المركز الثالث برصيد 29 بطولة. 

 

مانشستر يونايتد

- حقق فريق مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد أن أصبح أول فريق إنجليزي يفوز ببطولة "اليوروبا ليج".

مانشستر يونايتد

- نجح فريق مانشسر يوناتيد في أن يكون خامس فريق يحقق جميع الألقاب الأوروبية الرئيسية الـ3 (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، كأس الكؤوس). 

مانشستر يونايتد


- استطاع هنريخ مختاريان، لاعب فريق مانشستر يونايتد أن يكون أول لاعب أرميني يفوز ببطولة الدوري الأوروبي. 

مختاريان

- نجح الفرنسي بول بوجبا، لاعب الشياطين الحمر أن يكون ثالث لاعب فرنسي يسجل في بطولة الدوري الأوروبي، بعد دانييل دوتويل عام 1996، وكيفن جاميرو العام الماضي.

بوجبا 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة

محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة