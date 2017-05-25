10 أرقام بعد تتويج مانشستر يونايتد بلقب «اليوروبا ليج»

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تُوج نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أمس الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج)، بعدما تغلب على فريق أياكس الهولندي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "فريندز آرينا".

ويعد هذا اللقب هو الأول للشياطين الحمر في الدوري الأوروبي، وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز 10 أرقام حققها مانشستر ولاعبيه وفقًا لما نشره موقع «سكواكا» العالمي.

- اعتبر الإيطالي، ماتيو دارميان، مدافع فريق مانشستر يونايتد هو أول لاعب إيطالي يشارك ويفوز في نهائي الدوري الأوروبي منذ إنشاءها في عام 2009.



- جاء الهولندي، دالي بليند، مدافع فريق مانشستر يونايتد ليكون أول لاعب هولندي يشارك ويفوز في نهائي الدوري الأوروبي.

- يعد هذا النهائي هو الـ12 للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يحقق فيه الفوز في مسيرته، بينما لم يخسر سوى مباراتين فقط، كما أنه حقق لقبه الثالث مع مانشستر يونايتد، بعد بطولتي الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية، كما أن فوزه بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة جعله أول مدرب فى تاريخ يونايتد يفوز ببطولتين رسميتين فى أول موسم له الفريق.

- يعد الإنجليزي مايكل كاريك، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هو أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة، بعمر 35 عامًا و301 يوم.

- تمكن السويدي إبراهيموفيتش من الفوز بأول بطولة أوروبية في مسيرته، على الرغم من عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة.

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- أصبح فريق مانشستر يونايتد هو أكثر فريق إنجليزي في عدد البطولات، بـ45 بطولة في تاريخه، متخطياً فريق ليفربول الذي توج بـ 44 بطولة، وآرسنال في المركز الثالث برصيد 29 بطولة.

- حقق فريق مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد أن أصبح أول فريق إنجليزي يفوز ببطولة "اليوروبا ليج".

- نجح فريق مانشسر يوناتيد في أن يكون خامس فريق يحقق جميع الألقاب الأوروبية الرئيسية الـ3 (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، كأس الكؤوس).



- استطاع هنريخ مختاريان، لاعب فريق مانشستر يونايتد أن يكون أول لاعب أرميني يفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

- نجح الفرنسي بول بوجبا، لاعب الشياطين الحمر أن يكون ثالث لاعب فرنسي يسجل في بطولة الدوري الأوروبي، بعد دانييل دوتويل عام 1996، وكيفن جاميرو العام الماضي.