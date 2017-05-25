ثلاث فئات مصرية محرومة من العمل في دول الخليج .. تعرف على تلك الفئات

شيماء مصطفى

نتيجة لعدم توافر فرص العمل في مصر أو عدم كفاية ما يحصل عليه من أجر ، يلجأ الكثير من المصريين وخاصة من الشباب إلى السفر إلى دول الخليج أملاً في الحصول على فرصة عمل والحصول على دخل مميز يساهم في تحسين الحالة المادية.

إلا أن ذلك لم يعد متاحاً كما كان بالسابق حيث تقوم دول الخليج حالياً ونتيجة للظروف الاقتصادية بها بتشغيل أبنائها من المواطنين بحيث تحل العمالة الوطنينه محل العمالة الوافدة.

ومن أبرز الفئات التي سوف يتم حرمانها من العمل في دول الخليج هي :-

1- أطباء الاسنان :-

حيث أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ، الشهر الحالي قرار بوقف استقدام أطباء الاسنان من أجل إتاحة الفرصة أمام أطباء الأسنان السعوديين والسعوديات وذلط وفق خطة الدولة بسعودة الوظائف.

هذا الأمر أحدث صدمة لنحو 70 ألف طبيب أسناء يعملون بالمملكة حالياً ويخشون ترحيلهم ، حيث أنه من المتوقع بعد فترة وجيزة إصدار قرار بترحيل الأطباء الاجانب من المملكة والاكتفاء بالاطباء السعوديين.

2- المعلمين بالكويت:-

حيث أعلن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم الكويتية سعود الجويسر عن نية الكويت لترحيل المعلمين الوافدين 80% من هؤلاء المعلمين يعملون في المرحلة الابتدائية بإستثناء المعلمات المتزوجات من كويتيين أو أمهات الكويتيين مع تقديم ما يثبت ذلك ، ومن التخصصات التي سيتم الاستغناء عنها هي تخصص الحاسب الآلي حيث تم إلغاء تلك المادة من المرحلة الابتداية وكذلك معلمي الاجتماعيات والتربية الاسلامية وإحلالها بمعلمين كويتيين.

3- العاملون بسن ال 50 عام :-

حيث أصدرت الكويت قراراً بالاستغناء عن العاملين الذين يبلغ عمرهم فوق ال 50 سنه بالوظائف الحكومية من العاملين الوافدين وذلك حفاظاً على تعداد السكان والحفاظ على تلك الوظائف لأبناء الكويت.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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