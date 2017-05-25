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بعضها في المتناول.. أسعار الفئات الأولى والثانية والرابعة لـ«BMW»

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات فى الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "BMW" الألمانية خلال الفترة الأخيرة لفئاتها الأولى والثانية والرابعة..

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تمثل بداية انطلاقة الشركة الألمانية العملاقة في السوق المصرية، وتتراوح أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات، وهي من 2005 وحتى 2008 بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 240 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل .


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سارت على نفس النهج لشريكتها في الفئة الأولى من سيارات "BMW" في مصر، إلا أنها تتمتع بقدرات أكبر على الاستمرارية، وهو ما وضح من خلال تواجدها حتى الآن، وتتراوح أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات، وهي من 2013 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 400 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 650 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.


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الممثلة الأبرز للفئة الثانية داخل مصر، وتتراوح أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات، وهي من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون و200 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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تتراوح أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات، وهي من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 650 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 900 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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