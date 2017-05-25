قبل شهر رمضان.. تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد أسعار إصدارات السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

رينو سانديرو

هي النسخة الهاتشباك من "لوجان"، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2011 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 85 ألف جنيه وحتى 165 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2010 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 110 آلاف إلى 165 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق، فيما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 100 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.

شيفروليه كروز

تمثل نمط أكثر أناقة لسيارات "شيفروليه" في مصر، وتعرض موديلاتها الحديث في سوق السيارات، بدءًا من عام 2010 وجتى 2017 بأسعار تتراوح من 140 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا لتصل إلى 250 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

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تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق فى السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها فى سوق السيارات من 2005 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 350 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

مازدا 3

تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من انتشارها الواسع خلال السنوات الأولى لظهورها في مصر، وتعرض موديلاتها التي تبدأ من 2007 بأسعار تتصاعد تدريجيًّا من 90 ألف جنيه وحتى 330 ألف جنيه.

رينو لوجان

منذ ظهورها في 2009، استطاعت السيارة الفرنسية التي يتم تجميعها في المغرب أن تبدو وكأنها منافسًا شرسًا للعديد من الإصدارات الشعبية في مصر، وعلى رأسها "هيونداي فيرنا" و"شيفروليه لانوس"، وساعدها في ذلك السمعة الطيبة التي تتمتع بها على مستوى نمط استهلاك الوقود الاقتصادي، وتتوافر "لوجان" بموديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 90 ألف جنيه إلى 170 ألفًا.