دفاع ضحايا أحداث الدفاع الجوي يتمسك بحضور الأهالي.. والقاضي: باب القاعة مفتوح للجميع

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوي، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم تمسك الدفاع بطلب السماح لأهالى الشهداء و المتهمين بحضور الجلسة، وهنا رد القاضى قائلا " الجلسة علنية وباب القاعة مفتوح للجميع ".

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة بـ "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له.