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بالصور.. ضبط كميات كبيرة من "السجق" الفاسد داخل مصنع لحوم في العباسية

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مصراوي Masrawy

ضبط سجق فاسد داخل مصنع لحوم (1)ضبط سجق فاسد داخل مصنع لحوم (1)

ضبط سجق فاسد داخل مصنع لحوم (2)ضبط سجق فاسد داخل مصنع لحوم (2)

ضبط سجق فاسد داخل مصنع لحوم (3)ضبط سجق فاسد داخل مصنع لحوم (3)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، كمية من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الادمي، داخل إحدى مصانع تعبئة مصنعات اللحوم، عقب فرمها لإعادة بيعها في الأسواق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث عن قيام "ب. خ"، مدير إنتاج إحدى مصانع تعبئة مصنعات اللحوم بمنطقة شارع سليم بالعباسية بإنتاج وتعبئة منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب إجراء التحريات والتأكد من صحة تلك المعلومات تم تقنين الإجراءات ومداهمة المصنع حيث تم ضبط المتحرى عنه وبإجراء التفتيش القانوني بمعرفة أطباء مديرية الطب البيطري للكشف على السلع الغذائية التي يتم تعبئتها تلاحظ وجود لحوم وسجق في حالة إذابة ولها ملمس لزج وعدم تماسك بالأنسجة وانبعاث رائحة كريهة منها وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما أكدت المعلومات أن المتهم قام ببيعها عقب فرمها داخل مصنعات اللحوم لإعادة طرحها بالأسواق، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 730 كيلو (لحوم – سجق) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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