القوات المسلحة تطرح 6 آلاف كرتونة أغذية بـ25 جنيهًا لأهالي الفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد سعد العدوي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة، طرحت 6 آلاف كرتونة غذائية على أهالي القرى، ضمن جهودها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا قبل شهر رمضان الكريم.

وأكد العدوي، في بيان له، اليوم الخميس، أن الكرتونة سعرها 25 جنيه وبها مواد تموينية تشمل سكر وزيت ومكرونة وعدس وفول وسمن، ويجري توزيعها بالتناوب على جميع القرى، لضمان وصولها لمحدودي الدخل.