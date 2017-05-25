مران الأهلي| حمودي يتعافى.. و«مروان» في التأهيل وحجازي جاهز

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أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا مرانًا قويًا صباح اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد المران طارق عبد العزيز، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وأنيس الشعلالي المعد البدني للفريق.

وشارك في المران مجموعة اللاعبين التي لم تسافر إلى الكاميرون، (محمد الشناوي - أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - محمد هاني - حسين السيد - عمرو جمال - صالح جمعة - باسم علي - مسعد عوض - عماد متعب - أحمد رمضان بيكهام - فوزي الحناوي - أحمد ياسر ريان - وليد سليمان - صبري رحيل - أحمد حجازي - أحمد حمودي - عمرو بركات).

وشهد التدريب تعافى أحمد حمودي بشكل تام من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا بإجهاد في العضلة الضامة وغاب بسببها عن السفر مع الفريق للمشاركة في مباراة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

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كما اقترب أحمد حجازي من المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للرؤية الفنية للكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق بعد أن أصبح جاهزًا بشكل كبير لذلك، حيث شارك حجازي في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، وأصبح قريب من الدخول في حسابات الجهاز الفني للمباريات المقبلة،، بعد أن كان يعاني من الإصابة في العضلة الضامة مؤخرًا وخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

من جانبه خاض مروان محسن مهاجم الفريق، مرانا بدنيًا، ضمن برنامج العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما يخوض اللاعب مرانا ثانيًا عصر اليوم مع اللاعبين في إطار برنامج التأهيل الذي وضعه الخبير الألماني مايكل ماير بعد زيارة اللاعب الأخيرة الى ألمانيا.

وكانت بعثة الفريق، وصلت أمس الأربعاء عبر طائرة خاصة بعد أن حقق الفريق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة الثانية من دور الـ16 للبطولة.