بالفيديو.. مدرب الأهلي: احتراف «حجازي» له شروط

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قال أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، إن هناك تمسك ببقاء أحمد حجازي، مدافع الفريق، مشيرًا إلى أنه في حالة تلقي النادي لعقد احتراف مناسب فسيتم النظر فيه بشرط أن يكون مناسبًا على المستويين المادي والفني.

وأضاف «أيوب»، خلال تصريحات لبرنامج «من الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر اذاعة «نغم FM»، أن حجازي من اللاعبين المهمين بالفريق الأحمر، والموافقة على احترافه لن يكون أمرًا سهلًا.

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وأوضح، أن «حجازي» شارك مع الفريق في التدريبات الجماعية الأخيرة، لكن الجهاز الفني فضل بقائه في القاهرة وعدم الدفع به في مواجهة القطن الكاميروني أول أمس الثلاثاء.