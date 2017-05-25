كاميرات ميدان التحرير تحل لغز خطف الطفلة "جنى" من وسط البلد

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لغز اختطاف طفلة، حيث تبن أن بائعتين وراء اختطافها بغرض استغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة بقصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من " عمرو. م، 32 سنة، عامل، ومقيم مركز طوخ بالقليوبية، باختفاء نجلته جنى البالغة من العمر عامان، حال تواجدهما بميدان التحرير.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص الكاميرات المثبتة بالميدان تم مشاهدة المجني عليها صحبة سيدتان فى وقت معاصر لاختفائها.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد السيدتين مرتكبي الواقعة وتبين أنهن كلا من " سامية. ص، 25 سنة بائعة، ونجلة عمها "آية. ص"، 14 سنة، بائعة ".

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددن عليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبصحبتهما الطفلة المذكورة، بمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد استغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافتا بأنه حال قيام المبلغ بتنظيف السيارات المتواجدة بالميدان، وتركه للمجني عليها بمفردها قامتا بمغافلته واختطافها وفرتا هاربتان.

باستدعاء المبلغ تعرف على كريمته واتهمهما باختطافها، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.