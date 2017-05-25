أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كاميرات ميدان التحرير تحل لغز خطف الطفلة "جنى" من وسط البلد

Google+ Print
كاميرات ميدان التحرير تحل لغز خطف الطفلة "جنى" من وسط البلد كاميرات ميدان التحرير تحل لغز خطف الطفلة "جنى" من وسط البلد

مصراوي Masrawy

كاميرات ميدان التحرير

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لغز اختطاف طفلة، حيث تبن أن بائعتين وراء اختطافها بغرض استغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة بقصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من " عمرو. م، 32 سنة، عامل، ومقيم مركز طوخ بالقليوبية، باختفاء نجلته جنى البالغة من العمر عامان، حال تواجدهما بميدان التحرير.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص الكاميرات المثبتة بالميدان تم مشاهدة المجني عليها صحبة سيدتان فى وقت معاصر لاختفائها.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد السيدتين مرتكبي الواقعة وتبين أنهن كلا من " سامية. ص، 25 سنة بائعة، ونجلة عمها "آية. ص"، 14 سنة، بائعة ".

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددن عليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبصحبتهما الطفلة المذكورة، بمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد استغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة، وأضافتا بأنه حال قيام المبلغ بتنظيف السيارات المتواجدة بالميدان، وتركه للمجني عليها بمفردها قامتا بمغافلته واختطافها وفرتا هاربتان.

باستدعاء المبلغ تعرف على كريمته واتهمهما باختطافها، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء

محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء