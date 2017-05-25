90 % نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

اعتمد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2016/ 2017، بنسبة نجاح بلغت 90,24%، بحضور الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأضاف محافظ الفيوم، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام، بلغ 55 ألفا و199 تلميذًا وتلميذة، وبلغ عدد الناجحين 49 ألفا و810 تلاميذ، بنسبة نجاح بلغت 90,24%.

وفي نظام التعليم المجتمعي، بلغ عدد المتقدمين 1838 طالبا، وعدد الناجحين 1767 تلميذا وتلميذة، بنسبة نجاح 96.1 %.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إدارة غرب الفيوم احتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية فى عدد الناجحين، بنسبة 96.1 %، تلتها إدارة سنورس بنسبة نجاح 90.8 %، ثم إدارة شرق الفيوم بنسبة نجاح 90.6%، لافتاً إلى أن عدد التلاميذ الذين حصلوا على الدرجات النهائية 179 تلميذا وتلميذة.