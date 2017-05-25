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بالصور.. مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في مسرح محافظة المنيا

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مصراوي Masrawy

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (1)مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (1)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (2)مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (2)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (3)مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (3)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (4)مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (4)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (5)مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة (5)

المنيا - ريمون الراوي:

نظم قطاع التعليم بالمنيا، مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة، بمسرح المحافظة، بالتعاون بين مديرية التعليم والنقابة العامة للمعلمين وجمعية "من أجل ".

وقال الدكتور علي عبد السلام، مدير عام التعليم العام، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الإقبال على المراجعات فاق كل التوقعات، حيث استضاف مسرح مديرية التعليم أعمال المراجعات، الإثنين الماضي، إلا أن الإقبال الشديد من قبل الطلاب، دفع المديرية لنقلها لمسرح المحافظة، الذي يستوعب أكثر من ألف طالب.

وأضاف أن المديرية، راجعت، اليوم الخميس، مادة اللغة العربية، وتخصيص السبت المقبل لمراجعة مادة الكيمياء، والأحد للفيزياء والإثنين للغة الفرنسية، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة، من خلال الاستعانة بكبار المعلمين في المحافظة.

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