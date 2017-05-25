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صور.. «فياجرا ومطواة وكروت شحن» في مستشفى المحلة وتغيب 85 طبيبا

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صور.. «فياجرا ومطواة وكروت شحن» في مستشفى المحلة وتغيب 85 طبيبا صور.. «فياجرا ومطواة وكروت شحن» في مستشفى المحلة وتغيب 85 طبيبا

التحرير

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رصدت معاينة فريق نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى، اليوم الخميس، عدة مخالفات بمستشفى المحلة العام.

وتبين انصراف 75 طبيبا وأخصائيا واستشاريا، و14 ممرضا وإداريا قبل مواعيد الانصراف اليومية دون إذن، وتغيب 85 طبيبا وأخصائيا واستشاريا عن العمل.

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كما كشفت المعاينة استغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت الشحن الهواتف المحمولة، تم التحفظ عليها الكروت، والمبالغ حصيلة البيع.

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واكتشف فريق النيابة دولاب في المشرحة غير مدرج في عهدة المستشفى، عُثر بداخله على 31 كفن أبيض، ومطواة قرن غزال، ومنشطات جنسية "فياجرا" ومستحضرات نظافة.

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كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات، وعدم وجود سجلات لذلك الغرض، وتبين وجود أصناف منتهية الصلاحية في مطبخ المستشفى.

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التحرير

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