أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المصرية للاتصالات توقع اتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر

Google+ Print
المصرية للاتصالات توقع اتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر المصرية للاتصالات توقع اتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مسؤول مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات ستوقع اتفاقية تجوال محلى خاصة باستخدام الخدمات الصوتية للجيلين الثانى والثالث للمحمول، وهى ثانى  شركة توقع معها بعد أورنج .

وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح مسبقا "إن ترددات الجيل الرابع للمحمول أصبحت متوفرة لشركات الاتصالات الأربعة وجاهزة للتسليم، ولكن على الشركات اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الخاصة باستلام هذه الترددات.

شاهد أيضا

وأضاف الوزير أن تسليم الترددات سيكون على مراحل وستبدأ الخدمة فى القاهرة والدلتا وبعض محافظات أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

مساء الأنوار: الأسباب الحقيقية وراء تراجع ترتيب فريق الإنتاج الحربي فى الدورى المصري

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة

فيديو| وزير الخارجية لـ«البشير»: مصر تعمل للخير وليس من أجل المؤامرة