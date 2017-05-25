المصرية للاتصالات توقع اتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر

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كشف مصدر مسؤول مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات ستوقع اتفاقية تجوال محلى خاصة باستخدام الخدمات الصوتية للجيلين الثانى والثالث للمحمول، وهى ثانى شركة توقع معها بعد أورنج مصر.

وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح مسبقا "إن ترددات الجيل الرابع للمحمول أصبحت متوفرة لشركات الاتصالات الأربعة وجاهزة للتسليم، ولكن على الشركات اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الخاصة باستلام هذه الترددات.

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وأضاف الوزير أن تسليم الترددات سيكون على مراحل وستبدأ الخدمة فى القاهرة والدلتا وبعض محافظات أخرى.