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ليفربول يستهدف التعاقد مع «جوريتسكا»

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ليفربول يستهدف التعاقد مع «جوريتسكا» ليفربول يستهدف التعاقد مع «جوريتسكا»

التحرير

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يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، في ضم مواطنه الدولي ليون جوريتسكا، لاعب خط وسط فريق شالكه، خلال فترة الHتنتقالات المقبلة.

ووفقًا لما أفادت به "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الدولي الألماني صاحب الـ(22 عامًا) المستدعي مؤخرًا للمانشافت، أحد أهداف ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب.

يشار إلى أن ليون جوريتسكا يقدم مستوى متمز مع شالكه هذا الموسم، حيث أن اللاعب شارك في 41 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات بعدد دقائق بلغ 3.410 دقيقة، وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

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يذكر أن تقارير صحفية ألمانيا ذكرت في وقت سابق أن ليون جوريتسكا اقترب من الانضمام للعملاق البافري بايرن ميونخ، لكن اللاعب نفى ذلك قائلًا "هناك شائعات، تخمينات، تكهنات - استطيع أن أقول لكم أن كل شيء نشر هو الخطأ".

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التحرير

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