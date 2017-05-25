نجم وسط مانشستر يوناتيد على رادار برشلونة في الميركاتو

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة، مهتم بضم الدولي الإسباني أندير هيريرا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة، أن النادي الكتالوني يتطلع لتعزيز خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن هيريرا صاحب الـ(27 عامًا)، يعد هدف برشلونة خلال الميركاتو المقبل.

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وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن اهتمام النادي الكتالوني بأنيدر هيريرا ازداد بسبب قرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي لأتلتيكو بيلباو، والقادم لبرشلونة، بسبب عملهما مع بعض حينما كان هيريرا في صفوف بيلباو.

وتابعت الشبكة أن من الصعب إقناع مانشستر يونايتد ببيع الدولي الإسباني خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن هيريرا أحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.