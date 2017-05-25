10 أسباب تدفع «البريميرليج» للإثارة والتشويق الموسم المقبل

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أسدل الستار عن موسم 2016-17 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتتويج تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، باللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث أعوام، وللمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حقق لقب البريميرليج ( 2005 - 2006 - 2010 - 2015 - 2017 )، وبات البلوز أول فريق يربح 30 مباراة في موسم واحد في عهد البريميرليج.

وسيشارك الرباعي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، علاوة على مانشستر يونايتد المتوج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" عقب تغلبه على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين على ملعب الصداقة بمدينة ستوكهولم السويدية.

من جانبها استعرضت صحيفة "تليجراف" البريطانية، 10 أسباب تبرهن أن البريميرليج سيصبح أفضل في الموسم المقبل.

1- جابريل خيسوس

الموهبة البرازيلية جابريل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، أثبت بأنه سيكون أكثر تأثيرا في الموسم المقبل عندما يبدأ الموسم مع مان سيتي بكامل جاهزيته، حيث أنه لديه إنهاء رائع للهجمات، ويمتلك تمركز جيد ولكن الإصابة ووصوله المتأخر لمان سيتي لم تسمح له بإظهار ما يملك ذلك.

2- عودة رافاييل بينيتيز

هناك فقط 3 مدربين لديهم ألقابا أكثر من رافاييل بينيتيز، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد وهم "آرسين فينجر وجوزيه مورينيو وبيب جوارديولا"، ويسعى الإسباني للقتال على المقاعد المؤهله لبطولة أوروبية الموسم المقبل مع نيوكاسل.

3- الوصول المحتمل للفرنسي أنطوان جريزمان

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وهذا التعاقد سيكون رائع للدوري الإنجليزي وبالطبع لمان يونايتد، حيث منذ رحيل لويس سواريز لبرشلونة، والدوري الإنجليزي لم يمتلك مهاجم يزاحم نجوم العالم في التشكيلة السنوية للفيفا.

4- جميع الفرق ستلعب في ويمبلي الموسم المقبل

توتنهام هوتسبير سينتقل للعب مباريات الموسم المقبل في ملعب ويمبلي بعد إغلاق الوايت هارت لين بعد نهاية الموسم المنصرم، لتطوير الملعب.

5- كونتي سينفجر غضبا

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هنالك مشاحنات حدثت خلال الموسم المنصرم بين أنطونيو كونتي وجوزيه مورينيو، ربما سيتفاعل كونتي أكثر من خلال تلك المناوشات الموسم المقبل، حيث سيرتفع عدد المباريات 20% ومن المحتمل أن ترتفع نسبه الإصابات 20% وهذا ما سيجعل كونتي يتفاعل أكثر.

6- تطور راشفورد

الأداء المذهل الذي ظهر به الدولي الإنجلزي راشفورد أمام تشلسي في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي، في ظل غياب إبراهيموفيتش للراحة عن تلك المباراة، وضعت ثقه كبير في ماركوس.

7- خطة جوارديولا ستبدأ بإظهار فاعليتها أكثر

منذ إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع بيب جواريدولا، كانت التوقعات عاليه جدا بموسم ناجح، ولكن الأمور لم تسير بالطريقة المخطط لها، وأخبر المدرب الإسباني الصحافه سابقًا بأنه لو كان في نادٍ مثل برشلونة أو بايرن ميونيخ ستتم إقالته، ولكن هنا في مان سيتي لديه فرصه أخرى للتحسن.

8- مونديال روسيا

سيكون موسم 2017-2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سابق لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وسيتنافس جميع اللاعبين على حجز مكان لهم في تشكيلة منتخباتهم المتأهلة للمونديال.

9- ديربي كريستال بالاس أمام برايتون

للمرة الأولى في تاريخ البريميرليج سيلعب ديربي جديد بين كريستال بالاس وبرايتون، في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسيكون كثير من مشجعين الكرة الإنجليزية متحمسين لهذا الديربي، والبعض لم يعلم به.

10- المنافسة على البقاء

أصبحت جميع الفرق تدرك بان النقاط يجب أن تتخطى حاجز 46 نقطة، وأن ما دون ذلك لم يعد جيدًا في المنافسة على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".