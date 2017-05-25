رئيس البورصة: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الأحد المقبل

كتب - محمد غايات:

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية يوم الأحد القادم.

وأضاف عمران في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن بورصة النيل هي سوق داخل البورصة المصرية، مشيرا إلى أن أسرع قطاعين في البورصة هما البترول والبنوك.

وأوضح عمران، أن مصر ستستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات الإفريقية في نوفمبر المقبل، وسيتم توجيه الدعوة لرئيس الوزراء لافتتاحه.