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بعد البلابيش.. العمليات الخاصة تقتحم عدد من البؤر الإجرامية بسوهاج

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بعد البلابيش.. العمليات الخاصة تقتحم عدد من البؤر الإجرامية بسوهاج بعد البلابيش.. العمليات الخاصة تقتحم عدد من البؤر الإجرامية بسوهاج

مصراوي Masrawy

العمليات الخاصة تقتحم عدد من البؤر الإجرامية بسوها

كتب ـ علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج وقطاع العمليات الخاصة، عدة حملات أمنية لاستهداف البؤر الإجرامية بمحافظة سوهاج.

وداهمت الحملات عدد من البؤر الإجرامية، بمركزي ساقلتة وأخميم، وأسفرت الحملات الأمنية التي أشرف عليها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري بحوزة شخص.

كما تمكنت الحملات من ضبط 11 متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وصل إجماليها 28 حكم جناية منها 18 بالسجن المؤبد.

وكانت وزراة الداخلية قد شنت أبريل الماضي عدة حملات أمنية مكبرة لتطهير قرية البلابيش بسوهاج، أسفرت عن ضبط عدد من الخارجين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية.

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