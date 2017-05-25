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بالصور.. خدعة تستخدمها كيم كاردشيان لإخفاء السيلوليت تفقدها معجبيها

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بالصور.. خدعة تستخدمها كيم كاردشيان لإخفاء السيلوليت تفقدها معجبيها بالصور.. خدعة تستخدمها كيم كاردشيان لإخفاء السيلوليت تفقدها معجبيها
 
فقدت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، نحو 100 معجب بعد أن ظهرت بقوام ممتلئ بعض الشيء، وجسد مترهل ومليء بالدهون على عكس الإطلالات التى ظهرت بها مؤخرًا؛ ليؤكد معجبوها أنها كاذبة وتستخدم خدع الفوتوشوب.
 
أكد طبيب التجميل "Aaron Rollins"،  عبر حسابه على الإنستجرام، أن قوامها أصابه العديد من السيلوليت والدهون بعد إنجاب طفليها.
 
وقد ظهر ذلك واضحًا خلال احتفالها بيوم ميلاد شقيقتها كورتني في المكسيك بملابس البحر التى ظهر جسمها متراكمًا بالسيلوليت على النقيض من الفوتو سيشن التى كانت تبرزها أكثر رشاقة.
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المصدر : صدى البلد

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