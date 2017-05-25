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"الإمارات" تتخذ قرارا عاجلا ضد قطر

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"الإمارات" تتخذ قرارا عاجلا ضد قطر "الإمارات" تتخذ قرارا عاجلا ضد قطر

أكدت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية الإماراتية، حجب جميع المواقع الإعلامية القطرية.
 
ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات عن حظرها الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناة "الجزيرة" القطرية.
 
وأشارت الهيئة إلى أن التنويه الذي سيظهر للمستخدمين من داخل الإمارات هو أن محتوى موقع "الجزيرة" تم تصنيفه ضمن المحتويات المحظورة، التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.
 
كما تأتي الخطوة الإماراتية بعد أن حجبت الجهات المختصة في ، اليوم "الأربعاء"، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية.
 
كانت وكالة الانباء القطرية، بثت تصريحات منسوبة إلى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أدلى بها بعد حضور حفل تخريج دفعة للخدمة الوطنية، طالب فيه دول الخليج بوقف ما وصفه بالحملة المناهضة لدولة قطر، مدينا ربط دولته بالإرهاب. وأشار إلى علاقة بلاده الجيدة بالسلطات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبنانى، وإسرائيل، واعتباره تنظيم حماس الممثل الشرعى لدولة فلسطين.
 
المصدر : صدى البلد

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